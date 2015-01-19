Cristiano Ronaldo e Irina Shayk si lasciano: madre del campione non sopportava modella russa

Cristiano Ronaldo è un asso del calcio. E' indubbio. Recentemente il giocatore del Real Madrid ha ricevuto l'ennesimo Pallone d'Oro. A una carriera stellare, però, non sempre corrisponde una vita sentimentale entusiasmante.

Il talento dei blancos non è più fidanzato con Irina Shayk: è ufficiale. Molti avevano iniziato a dubitare sulla solidità della coppia dopo l'assenza di Irina alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2014. Cristiano e la modella russa erano fidanzati da 4 anni e rappresentavano una delle coppie più invidiate del mondo dello sport e dello spettacolo.

La notizia della rottura tra Cristiano Ronaldo e Irina Shayk ha lasciato di stucco molte persone perché, fino a poco tempo fa, sembravano molto affiatati. La carriera, si sa, allontana dagli affetti ed anche le coppie più solide, spesso, iniziano a vacillare.

Ricordiamo che Cristiano Ronaldo è diventato papà di Cristiano Ronaldo junior, avuto da una donna di cui non è stata mai diffusa l'identità. Secondo lacune fonti vicine alla coppia, la rottura tra il calciatore e la modella russa sia stata l'acredine tra quest'ultima e la madre di Ronaldo, Dolores.

In sostanza, la mamma di Ronaldo non accettava che la fidanzata del figlio trascorresse poco tempo in casa. Insomma, Dolores vorrebbe una compagna 'vecchio stampo' per il figlio. Irina, probabilmente, non è riuscita più a sopportare il clima pesante presente in casa Ronaldo ed ha deciso di dire addio al suo uomo famoso e ricco. Un'altra coppia famosa è scoppiata.