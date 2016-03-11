Madonna Ubriaca a Melbourne: Foto Rocco su Maxischermo

Non è decisamente un bel momento per Madonna. Il figlio Rocco se n'è andato a vivere col padre, Guy Ritchie, a Londra e ciò fa star male la popstar che ieri, a Melbourne, si è presentata sul palco vestita da clown e, forse, alticcia

"Una cosa che farò questa sera, e che non ho mai fatto mente canto, è bere".

"Probabilmente mi sarei goduta di più questo tour se lui non fosse scomparso improvvisamente. Intendo dedicare questa canzone a lui".

"La questione non è avere una madre celebre, ma la sovraesposizione mediatica, un tipo di situazione che crea problemi di identità nei figli soprattutto se, come nel caso di Madonna, la madre ha un carattere particolarmente forte e impositivo. La scelta di Rocco di rimanere con il padre, dunque, sembra esprimere implicitamente il bisogno di una figura paterna in un momento di crescita cruciale come l'adolescenza".

Madonna e Guy Ritchie, come sapete, si sono separati ma ancora non è terminata la battaglia legale relativa all'affidamento del figlio. Molti fan si sono preoccupati dello stato di salute della loro beniamina. Madonna, infatti, si presentata a, tappa australiana del suo tour, visibilmente. La performance live è iniziata con un ritardo di 4 ore. Il pubblico, insoddisfatto, è rimasto sconcertato quando ha visto Madonna in condizioni pietose per colpa dell'alcol. A quanto pare, prima di esibirsi la popstar aveva alzato il gomito. Pare che l'artista abbia detto:Madonna, vestita da, è arrivata sul palco su un piccolo triciclo. Non riusciva a cantare bene a causa dell'alcol che aveva bevuto poco prima. A un certo punto, commossa, la cantante ha dedicato un brano al figlio Rocco, la cui foto è apparsa sulMadonna è stata criticata molto su. Una performance live da dimenticare, dunque, quella a Melbourne. Comunque, c'è chi l'ha difesa, ricordando che sta vivendo un momento terribile a causa del distacco dal figlio Rocco, che vive a casa dell'ex marito Ritchie. Perché Rocco, improvvisamente, si è voluto allontanare dalla celebre madre? Ricordiamo che il Tribunale di New York ha avvisato Madonna e Guy Ritchie di accordarsi al più presto riguardo l'affidamento del 15enne perché, altrimenti, la decisione verrà presa dai giudici. La psichiatraha cercato di spiegare il motivo per cui Rocco ha scelto di allontanarsi dalla madre: