Carolina Kostner pensava a nozze con Alex Schwazer: "Lo amavo"

La fiducia, si sa, è un cardine della vita di coppia. Se viene meno il rapporto naufraga nel giro di poco tempo. Lo sa bene la pattinatrice Carolina Kostner, che ha lasciato l'ex compagno Alex Schwazer perché non le aveva mai detto che assumeva sostanze dopanti.

Carolina, durante l'intervista a "Le Invasioni Barbariche" di Daria Bignardi, ha anche confessato che avrebbe voluto sposare Schwazer: "Lo amavo, era l'uomo che avrei voluto sposare. Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Quando sono arrivati i risultati del test, è stata una bella botta ma non mi sono sentita di lasciarlo in quel momento: tutti gli stavano già voltando le spalle".

Ricordiamo che la Costner è stata squalificata per un anno e 4 mesi, poiché avrebbe coperto il suo celebre ex compagno.