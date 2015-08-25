Loading...

Courtney Love: foto inedite con Kurt Cobain e Bean su Instagram

25/08/2015

Courtney Love sente la mancanza di suo marito, il compianto leader dei Nirvana Kurt Cobain, morto suicida. Nelle ultime ore, la Love ha pubblicato scatti inediti e frasi toccanti su Instagram

  La moglie di Cobain ha pubblicato due immagini che la ritraggono sul letto assieme alla figlia Bean (piccolissima) e al celebre marito. Kurt e Courtney sono felici. Gli scatti hanno incassato tanti cuoricini nel giro di pochi minuti. Toccanti anche frasi del tipo "La nostra bambina adesso è cresciuta. Cristo, Kurt, chissà cosa stavi pensando. Mi manchi, manchi a tutti noi", oppure "Il mio amore più grande e la nostra preziosa Bean". Le foto e le frasi di Courtney sono state apprezzate ma, come al solito, non sono mancate le critiche. C'è chi sostiene che Courtney Love sia stata, in parte, la causa della morte del leader dei Nirvana. Chissà? Kurtn manca a Courtney, a Bean e a tutti quelli che amano la buona musica.
