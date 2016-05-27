Home Home Marò Salvatore Girone torna in Italia: Corte indiana accoglie decisione Tribunale Aja

di Redazione 27/05/2016

Salvatore Girone, uno dei marò arrestati in India con l'accusa di aver sparato a due pescatori, uccidendoli, potrà tornare in Italia. Girone tira un sospiro di sollievo, così come i suoi familiari e amici. Dopo 4 anni, la Corte Suprema dell'India ha deciso di accogliere quanto stabilito dal Tribunale arbitrale internazionale dell'Aja. Girone tornerà presto nel Belpaese, dunque, e vi resterà durante il procedimento arbitrale. Salvatore, assieme all'amico Massimiliano Latorre, si trovava a bordo della Enrica Lexie, mercantile italiano, quando all'improvviso sparò a due pescatori, scambiandoli per pirati. Girone e Latorre vennero subito arrestati e, da allora, la loro vita non è stata più la stessa. Il caso ha fatto il giro del mondo. Adesso, finalmente, qualcosa si sta muovendo. Il marò tornerà a casa proprio in questo weekend. Una bella vittoria per la Farnesina, che ha sempre seguito da vicino la vicenda. Il ministro degli Esteri Gentiloni si è detto entusiasta dopo aver appreso la notizia, rammentando che il ritorno di Girone rappresenta il risultato di un "lavoro di squadra". L'importante notizia del rilascio di Salvatore Girone dalle autorità indiane è stata salutata con grande esaltazione anche dal premier Renzi che, su Twitter, ha anche rimarcato il rapporto di amicizia e la collaborazione tra Italia ed India. Il primo ministro italiano ha anche aggiunto che il marò festeggerà finalmente il 2 giugno nella sua nazione. Girone tornerà in Italia con il generale Carmine Masiello, attualmente in Giappone con Renzi, e con l'ambasciatore italiano in India Lorenzo Angeloni. Una sezione feriale della Corte di New Delhi ha deciso così di far tornare Girone in Italia, la sua nazione, il posto dove è nato e vissuto. Dove si trovano i suoi cari. Immensa soddisfazione delle massime autorità italiane. Il ministro della Difesa Pinotti ha affermato sul web di essere felice e soddisfatta per il rilascio del marò Girone, deciso dalla Corte indiana. Roberta Pinotti ha anche asserito di essersi già sentita col marò che, a breve, tornerà in Italia e riabbraccerà i suoi cari. Inutile dire quanto sia grande la gioia dei familiari del marò che è in procinto di tornare in Italia. Vania Girone, moglie di Salvatore, ha già modificato il suo stato su WhatsApp, scrivendo "finalmente insieme". Vicino c'è anche un emoticon che ritrae una famiglia felice. Non vedono l'ora di riabbracciare Girone anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Finalmente Salvatore tornerà nella sua amata Puglia.

