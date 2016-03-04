Belen Rodriguez Rabbiosa con Paparazzo Claudio Mangiarotti

Belen Rodriguez infuriata con un paparazzo. E' successo un'altra volta. La showgirl argentina ha perso le staffe quando ha visto un fotografo di Novella2000 che la stava immortalando

"Mi urlato di andarmene dicendomi 'Lasciami in pace o altrimenti chiamo ancora i carabinieri', come aveva fatto con Valerio Staffelli che voleva consegnarle il tapiro. Quando ho cercato di spiegarle che non le avrei dato fastidio, Belen si è sempre di più innervosita, senza darmi modo di parlare mi ha urlato: "Taci, non parlare, stai zitto e ascoltami. Vedi di starmi alla larga Mangiarotti perché altrimenti non ti parlo più. E con me hai chiuso, hai capito!".

Sarà che Belen è un po'per la fine della storia d'amore con Stefano De Martino, padre del figlio, ma ultimamente va proprio su di giri quando vede un paparazzo. Stavolta, a subire le ire della soubrette argentina è stato uno dei più esperti e conosciuti paparazzi al mondo,, che tra l'altro conosce bene Belen, avendola immortalata più volte, sin dal suo approdo in Italia, quando era una semplice ragazza che cercava di sfondare ad ogni costo nel mondo dello spettacolo. C'era un bel rapporto, di reciproco rispetto, tra Mangiarotti e la Rodriguez. Ora, però, quest'ultima non tollera più neanche un veterano del gossip che, ultimamente, cercava solo di rubare uno scatto. Le foto pubblicate nell'edizione di ieri, 3 marzo 2016, dimostrano Belen che inveisce contro il paparazzo. Questo, col suo solito aplomb, se ne va. Ecco la versione dei fatti resa da Mangiarotti:Gli scatti che ritraggono la sfuriata di Belen a scapito del povero Mangiarotti che, in fondo, stava facendo il suo mestiere sono finiti su altri siti web e riviste di gossip, visto che in zona c'erano altri paparazzi. Belen Rodriguez, secondo fonti a lei vicine, è moltoultimamente, anche con colleghi e parenti. Gli 'effetti collaterali' della fine del rapporto con Stefano, probabilmente, sono alquanto pesanti. Non pensate?