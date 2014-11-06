Justin Timberlake diventerà papà: Jessica Biel è incinta

Justin Timberlake e Jessica Biel stanno per diventare genitori dopo due anni di matrimonio. I due divi, lo ricordiamo, si sposarono in Italia.

Già da qualche tempo circolavano rumors sulla presunta gravidanza della Biel, ma la diretta interessata non aveva mai confermato l'indiscrezione.

La lieta notizia è stata rivelata da una fonte molto vicina a Justin e Jessica. La coppia, comunque sia, non si è ancora pronunciata in merito, forse perché vuole tutelare la sua privacy.

A comprovare la gravidanza della Biel anche una foto postata su Instagram da Ariel Foxman, editore di "InStyle", noto magazine americano di moda femminile. L'immagine è stata affiancata dalla seguente asserzione: "Congratulazioni @jessicabiel per la tua prossima maternità... Non vedo l'ora di vederti vestita da mamma sul prossimo red carpet".