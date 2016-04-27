Home Home Beyoncé, una "Lemonade" fredda per Jay-Z che scala le classifiche mondiali

Beyoncé, una "Lemonade" fredda per Jay-Z che scala le classifiche mondiali

di Redazione 27/04/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una "Lemonade" fredda in faccia a Jay-Z. Beyoncé ha detto la sua, strofa per strofa, circa i presunti, ed adesso acclarati, tradimenti del marito e produttore, non sensibile unicamente al suo fascino e cedevole alle tentazioni dello Show-biz. Lemonade, il nuovo album di Bey, arriva a sorpresa, in una notte come tante altre; precisamente quella del 24 aprile, in esclusiva su Tidal. Una doccia fredda per coloro che hanno creduto all'ideale integerrimo imposto da Jay-Z, alla famiglia perfetta, racchiusa tra lussi e stravaganze. Beyoncé si vendica, a colpi di note e, con rabbia e sdegno, sceglie la musica per sfogare la frustrazione nei confronti del marito fedifrago, esattamente in Pray You Catch Me E Hold Up, brano in cui il dolore si infuoca al desiderio di vendetta. Laddove il pettegolezzo bisbiglia, Beyoncé accende la sua potente musica e racconta, con la propria voce, gli errori del marito, evidenziando una frattura ormai insanabile. La decisiva voglia di riscatto della Diva milionaria, desiderata da ogni uomo, ha convinto il pubblico, scalando le Charts, fino a raggiungere la n.1 in ben 90 paesi. Nessun flop per Bey, almeno non musicale. Il vero mistero cala sull'identità dell'amante di Z. In Sorry, Beyoncé canta di una "Becky with the good hair". Salta fuori, perciò, il nome di Rachel Roy, modella che, sul suo profilo Instagram, si lascia scappare una frecciatina a Queen-Be, poi prontamente eclissata. Il gossip più becero e privo di fondamento (che riportiamo solo per un occhiata a 360° sugli accadimenti) vorrebbe Rita Ora quale rivale spietata di Beyoncé. Per molti, la cantante non le avrebbe solo copiato il look, ma avrebbe deciso anche di strappargli il marito. Lo confermerebbero le allusioni alla collana a forma di J, ancora una volta nel brano Sorry. I Fans di Be' hanno già operato varie forme di bullismo ai danni di Rachel Roy. Jay-Z, dal canto suo, incassa tutta l'ira di Beyoncé, dopo aver incassato il pugno di Solange, vendicatosi della sorella in tempi non sospetti. La telenovela in casa Knowles non sembra terminata alla prima puntata.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp