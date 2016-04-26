Il dentista dell'orrore condannato a 8 anni di reclusione

Marinus Van Nierop, il dentista olandese soprannominato il "dentista dell'orrore", è stato condannato a 8 anni di reclusione per la sua condotta abominevole assunta nei confronti dei pazienti, in Francia

"Passai 3 ore nel suo studio dentistico mentre tanto sangue sgorgava dalle mie gengive. Lui non mi spiegò quello che stava facendo. E' un macellaio, un ciarlatano".

"E' stupido dirlo ma lo dico. Ci si sente bene: ora avrà tempo di pensare a noi".

"In Van Nierop c'era solo l'avidità, l'indifferenza nei confronti degli altri, e un po' di divertimento nel veder soffrire i pazienti. L'obiettivo del dentista è stato sempre e solo quello di fare soldi e non curare i pazienti, che ha anche truffato".

Van Nierop era stato ribattezzato il 'dentista dell'orrore' perché aveva provocato dolori atroci a tanti pazienti, che tra l'altro venivano anche truffati. Da una perizia psicologica è emerso che Van Nierop ha una personalità caratterizzata da notevole "cupidigia" e "totale mancanza di compassione". Nel marzo di 4 anni fa, il 'dentista dell'orrore, asportò ben 8 denti anteriori, nell'arco di un'ora, alla 66enne Syliviane Boulesteix. Mentre il sangue ancora fuoriusciva dalle gengive della donna, Van Nierop uscì dal suo studio per pranzare, come se nulla fosse. La 66enne è stata solo una delle tante vittime del 'dentista dell'orrore' che, in un triennio, ha provocato tante sofferenze ai suoi pazienti. La signora Boulesteix ha rivelato all'Associated Press:Nelle ultime ore, i giudici di un tribunale di Nevers, città della Francia centrale, hanno condannato Van Nierop per aggressione e frode. L'uomo dovrà scontare in carcere 8 anni per 85 capi d'imputazione ed è stato interdetto a vita dall'esercizio della professione di odontoiatra. Quando i magistrati hanno letto la sentenza, il 'dottore dell'orrore' è rimastoIl 51enne è stato denunciato da un centinaio di persone per svariate ragioni: c'è chi, ad esempio, aveva lamentato la rimozione di più denti sani e chi bocche deformi dopo i suoi interventi. Ha ragione un paziente: Van Nierop non era un dentista ma un vero macellaio, con tutto il rispetto per i macellai. L'olandese cinico e brutale è stato accusato di aver praticato illegalmente in Francia la professione di dentista, provocando seri danni a molti pazienti. C'è chi ha accusato l'uomo di aver lasciato punte nelle gengive. Azioni nauseanti e intollerabili che sono state alla base della condanna. Il 'dentista dell'orrore' inoltre è stato condannato pervisto che si faceva pagare spesso dai pazienti anche interventi che, in realtà, non eseguiva. Van Nierop dovrà pagare anche una multa di 10.000 euro. I giudici, a giugno, stabiliranno anche l'entità del risarcimento in favore delle 62 persone che hanno querelato l'odontoiatra olandese. La corte ha assolto il 51enne relativamente a 6 capi d'imputazione per aggressione e ad alcuni per frode. Ora il dentista, in carcere dal gennaio 2015, avrà 10 giorni di tempo per presentare ricorso. Una delle vittime di Van Nierop, Marie-Jo Lemoine ha celebrato il verdetto:Il procuratore Lucile Jaillon-Brue disse lo scorso mese, durante la sua arringa finale:L'avvocato del 'dentista dell'orrore',, ha riconosciuto il suo assistito responsabile di alcune procedure errate e dolore ma ha sottolineato che non c'è stata mai la volontà di procurare dolore ai suoi pazienti. Van Nierop ha vissuto per anni in una villa lussuosa, ha posseduto auto potenti e soggiornato in hotel fantastici: questo tenore di vita elevato è stato il frutto delle sue crudeli azioni.