Twin Peaks: nuovi episodi nel 2017, non è remake

ha diffuso la lista dei 217 attori che fanno parte del cast della nuova serie di Twin Peaks. Spiccano personaggi del calibro di Monica Bellucci, Amanda Seyfried, Richard Chamberlain e Naomi Watts. Ovviamente, ci saranno attori che hanno consentito a Twin Peaks di diventare un cult, come David Duchowny e Kyle MacLachlan. 25 anni dopo l'omicidio di Laura Palmer, si indaga ancora in una cittadina nel centro degli Usa. A dirigere le nuove puntate di Twin Peaks sarà David Lynch. Il cast è già al lavoro: le riprese dovrebbero terminare il prossimo anno, quando dovrebbe essere trasmessa la prima puntata. Ancora non è stata resa nota la data precisa della proiezione della prima puntata. Lo scorso gennaio, durante una presentazione TCA, il presidente e CEO di Showtime, David Nevins, disse:Insomma, fino alla primavera del 2017 non vedremo nulla. I nuovi ed entusiasmanti episodi di Twin Peaks arriveranno a metà del prossimo anno.ha rivelato che Lynch sta dirigendo i nuovi episodi in base a una lunga sceneggiatura che ha scritto insieme al creatore della prima serie di Twin Peaks, Mark Frost. https://youtu.be/SfPv57KBpJI Si vocifera che Twin Peaks tornerà nuovamente sul piccolo schermo ad aprile 2017 ma ancora non sono arrivate conferme. Mark Frost, riferendosi alha detto:Kyle MacLachland, che nella serie interpreta l'agente speciale Dale Cooper, ha affermato l'anno scorso:Quanti saranno i nuovi episodi di Twin Peaks? Originariamente i produttori avevano detto che sarebbero stati nove, ma è probabile che ce ne sarà qualcuno in più. C'è chi parla anche di 18 nuovi episodi. Si vocifera anche di una quarta stagione. Intervistato al riguardo, Frost ha asserito:Il nuovo Twin Peaks è un remake? Certamente no. Frost è stato chiaro in merito:Forse non tutti sanno che Mark Frost scriverà un libro intitolato, colmando il divario tra allora e adesso. E' un sogno che diventa realtà per Frost, che vuole deliziare così sia i vecchi fan di Twin Peaks che i nuovi. Altri libri interessanti sulla celebre e 'misteriosa' serie tv sono "The Secret Diary of Laura Palmer" (scritto da Jennifer Lynch, figlia di David) e "The Autobiography of FBI Special Agent Dal Cooper: My Life My Tapes" (scritto da Scott Frost, fratello di Mark). Twin Peaks estasiò anche per la colonna sonora, un po' cupa e decisamente in tema, curata da Angelo Badalamenti. Frost ha detto che non si sa ancora se Badalamenti curerà la colonna sonora della nuova serie. Staremo a vedere.