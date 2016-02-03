"Beyond the Sun", Vaticano Nega Partecipazione Papa Francesco. No Comment AMBI Pictures

Papa Francesco farà parte del cast del film "Beyond the Sun"? No. A smentire i rumors è stato monsignor Viganò durante un'intervista rilasciata a Radio Vaticana

"Il nostro entusiasmo e gratitudine a Sua Santità, Papa Francesco, per la partecipazione a questo film, vanno ben oltre le parole. Per noi questo non è solo un film. E' un messaggio sociale e spirituale. E chi è meglio avere al vostro fianco, se non il Papa per lanciare un messaggio importante?".

ha precisato che il Pontefice non è un attore, quindi non parteciperà a nessun film, tantomeno a, film incentrato su alcuni bimbi, di etnie e culture differenti, che imiteranno gli apostoli e tenteranno di trovarein ogni luogo. Eppure "Beyond the Sun" è stato realizzato dopo che Papa Francesco aveva invitato ia creare un film che fosse in grado di far comprendere meglio la parola di Gesù e i Vangeli. A diffondere la notizia della partecipazione di Bergoglio nel film era stata la stessa casa di produzioneDopo la smentita del Vaticano, la casa di produzione non ha rilasciato commenti. Ildella pellicola sarà devoluto a, due associazioni argentine che aiutano bimbi e adulti poveri e con problemi gravi.