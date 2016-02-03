"Beyond the Sun", Vaticano Nega Partecipazione Papa Francesco. No Comment AMBI Pictures
di Redazione
03/02/2016
Papa Francesco farà parte del cast del film "Beyond the Sun"? No. A smentire i rumors è stato monsignor Viganò durante un'intervista rilasciata a Radio VaticanaMonsignor Dario Viganò ha precisato che il Pontefice non è un attore, quindi non parteciperà a nessun film, tantomeno a "Beyond the Sun", film incentrato su alcuni bimbi, di etnie e culture differenti, che imiteranno gli apostoli e tenteranno di trovare Gesù in ogni luogo. Eppure "Beyond the Sun" è stato realizzato dopo che Papa Francesco aveva invitato i cineasti a creare un film che fosse in grado di far comprendere meglio la parola di Gesù e i Vangeli. A diffondere la notizia della partecipazione di Bergoglio nel film era stata la stessa casa di produzione AMBI Pictures:
"Il nostro entusiasmo e gratitudine a Sua Santità, Papa Francesco, per la partecipazione a questo film, vanno ben oltre le parole. Per noi questo non è solo un film. E' un messaggio sociale e spirituale. E chi è meglio avere al vostro fianco, se non il Papa per lanciare un messaggio importante?".Dopo la smentita del Vaticano, la casa di produzione non ha rilasciato commenti. Il ricavato della pellicola sarà devoluto a Los Hogares de Cristo e El Almendro, due associazioni argentine che aiutano bimbi e adulti poveri e con problemi gravi.
Redazione