Gran Bretagna Approva Test su Embrioni Umani: Meno Aborti Spontanei in Futuro?

In Gran Bretagna inizieranno sperimentazioni su embrioni umani non deputati alla riproduzione. Lo scopo? Migliorare la fecondazione assistita

"Ogni 100 ovuli fecondati, meno di 50 raggiungono lo stadio di blastocisti, con circa 200-300 cellule, mentre solo 13 arrivano al terzo mese. La tecnica 'Crispr' può portare a miglioramenti nella fecondazione assistita, oltre a farci capire di più sui primissimi stadi dello sviluppo".

"Modificare geneticamente un embrione umano per studiare cosa succede nei rimi giorni del suo sviluppo ci permetterà di capire cosa possiamo fare per prevenire gli aborti spontanei, un problema molto diffuso e importante. Sappiamo che non tutti gli embrioni portano alla nascita di un bambino. Molti non si sviluppano e muoiono nei primissimi giorni. La ricerca britannica ci consentirà di far luce su cosa può andare storto e cosa impedisce la nascita di un bambino... Studiare per cercare di capire qualcosa non è mai sbagliato; che poi un giorno la scienza ci condurrà verso la creazione di bambini geneticamente modificati non lo possiamo escludere. Non possiamo sapere se questa ricerca sarà l'inizio di qualcosa...".

ll Regno Unito, dunque, approva la prima sperimentazione mirata a modificare geneticamente gliche non vengono usati per la riproduzione. La decisione, però, è destinata a scatenare molte polemiche. Secondo quanto ha riferito la BBC, l'Autorità per fertilità ed embriologia ha dato l'ok ai ricercatori per iniziare studi mirati a far luce sui primi momenti dellononché per comprendere effetti correlati come l'. I test dovrebbero iniziare tra qualche mese presso il Francis Crick Institute di Londra. E' vietato, comunque, impiantare gli embrioni per ottenere una. La legge britannica, infatti, consente test su embrioni, anche, purché non vengano usati per far nascere bimbi. A chiedere il permesso per la sperimentazione, che all'inizio dovrebbe essere condotta su una trentina di embrioni, è stata la ricercatrice, che ha spiegato:Il genetista Edoardo Boncinelli è felice dell'ok britannico ai test su embrioni umani: