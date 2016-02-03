Home Home WhatsApp: 1 Miliardo di Utenti nel Mondo, Facebook Studia Modi per Fare Business

di Redazione 03/02/2016

Grandioso risultato raggiunto da WhatsApp, la più celebre app di instant messaging: un miliardo di utenti. Bella soddisfazione per il 'papà' dell'app, Jan Koum Prima di WhatsApp, altri colossi (Google e Facebook) avevano raggiunto un miliardo di utenti ma con più risorse e con un team più 'nutrito'. Pensate che WhatsApp, oggi, si avvale di soli 57 ingegneri e sviluppatori. Molti ritengono che il successo della popolare app di instant messaging sia dovuto a Facebook, che ha rilevato la società nel 2014. Certo, il social fondato da Mark Zuckerberg ha contribuito al miglioramento dell'app ma, sinceramente, WhatsApp avrebbe raggiunto obiettivi ragguardevoli anche se non fosse finita nelle mani di Facebook; basti pensare che nei primi 4 anni di vita fece registrare oltre mezzo miliardo di utenti. Cosa farà ora WhatsApp (e quindi Facebook) per lucrare sull'ampio bacino di utenti? Finora non è stato fatto nulla, anzi è stato eliminato il canone annuale di 0,89 euro. Sia Zuckerberg che Koum, comunque, hanno promesso che non verrà mai introdotta la pubblicità nell'app, poiché stravolgerebbe la sua essenzialità, ovvero quella semplicità che l'ha resa famosa e apprezzata in tutto il mondo. Non si conosce, dunque, lo strumento con cui WhatsApp, in futuro, farà business. Facebook, indubbiamente, starà riflettendo in merito.

