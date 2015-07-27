Home Gossip Bianca Balti replica alle critiche: "Sto amando il mio corpo come mai prima d'ora"

di Redazione 27/07/2015

Bianca Balti è diventata mamma e, come spesso accade, ha messo su un po' di chili. Ma non può certamente definirsi grassa. Qualche mese fa, Bianca fece scatenare un putiferio quando pronunciò la parola dieta Per quella parola (dieta), Bianca Balti venne criticata da moltissime donne. Per è un termine usuale, visto che fa la modella, ma per altre donne, evidentemente, no. Comunque, Bianca continua a mostrarsi con le sue 'morbide' forma di una donna che è appena diventata mamma. "Dopo aver avuto una figlia, a 31 anni, sto amando il mio corpo come mai prima d'ora. E' solo grazie a lui che ho avuto la forza di far crescere mia figlia dentro di me, partorire e darle ogni giorno il mio latte. Lo amo e lo rispetto ed ora voglio semplicemente prendermene cura...", ha scritto la Balti sui social. Essere belli/e non significa avere un girovita impeccabile. Ricordiamolo sempre!

