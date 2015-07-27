Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bianca Balti replica alle critiche: "Sto amando il mio corpo come mai prima d'ora"

Redazione Avatar

di Redazione

27/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Bianca Balti è diventata mamma e, come spesso accade, ha messo su un po' di chili. Ma non può certamente definirsi grassa. Qualche mese fa, Bianca fece scatenare un putiferio quando pronunciò la parola dieta

    Per quella parola (dieta), Bianca Balti venne criticata da moltissime donne. Per è un termine usuale, visto che fa la modella, ma per altre donne, evidentemente, no. Comunque, Bianca continua a mostrarsi con le sue 'morbide' forma di una donna che è appena diventata mamma. "Dopo aver avuto una figlia, a 31 anni, sto amando il mio corpo come mai prima d'ora. E' solo grazie a lui che ho avuto la forza di far crescere mia figlia dentro di me, partorire e darle ogni giorno il mio latte. Lo amo e lo rispetto ed ora voglio semplicemente prendermene cura...", ha scritto la Balti sui social. Essere belli/e non significa avere un girovita impeccabile. Ricordiamolo sempre!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Francia, autobus incastrato nel tunnel: troppo alto. Sei feriti gravi

Articolo Successivo

Gp Ungheria 2015, Vettel trionfa e dedica vittoria a Jules Bianchi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019