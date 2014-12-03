Bill Cosby: orco o vittima? Altra donna lo accusa di stupro

Ennesima doccia per Bill Cosby, celebre attore americano e protagonista della serie tv "I Robinson". Un'altra donna ha confessato di essere stata stuprata.

Judith Huth, donna californiana, ha rivelato di essere stata violentata da Cosby nel 1974, quando aveva solo 15 anni, ed ora ha deciso di denunciarlo in un tribunale di Los Angeles.

Huth conobbe Cosby sul set di un film a Los Angeles. Dopo averle fatto bere qualche drink, l'attore approfittò della ragazzina. L'episodio provocò alla giovane un "profondo stress emotivo". I legali di Bill Cosby non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.