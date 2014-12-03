Amazon recapita per sbaglio dispositivi a Robert Quinn: valore pari a 4.500 euro

Errore di Amazon, che ha spedito a un giovane, Robert Quinn, uno splendido tablet, una tv 3D e un pc portatile per un valore complessivo di 4.500 euro.

Il ragazzo è rimasto sbigottito quando si è visto recapitare tutta quella merce che avrebbe mandato in estasi tutti gli amanti della tecnologia.

Robert Quinn, allora, ha deciso di contattare Amazon, colosso dell'e-commerce. La nota azienda ha risposto al ragazzo che poteva tranquillamente tenersi tutti i dispositivi recapitati per sbaglio. Robert, però, credendo che fosse una burla, ha chiamato altre tre volte Amazon. La risposta è stata sempre la stessa: “Può tenere tutto”.

Certo, Robert non si può definire una persona sfortuna. Stavolta passerà proprio un bel Natale.