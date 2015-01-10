Bill Cosby replica con ironia alle accuse di stupro: "Devi fare attenzione a bere quando sono nei paraggi"

Bill Cosby, protagonista della celebre sit-com "I Robinson", replica con ironia alle accuse di stupro. Anzi, ha sfruttato gli attacchi per farci una battuta.

"Devi fare attenzione a bere quando sono nei paraggi", ha affermato Cosby durante uno show a London, in Ontario, rivolgendosi a una donna ed alludendo alle accuse di stupro che gli sono state rivolte da varie donne.

Ricordiamo che il tour negli Usa di Bill Cosby è stato interrotto, così come la lavorazione di una nuova sit-com per via delle denunce sporte da diverse donne, che lo hanno ritratto come un mostro. Bill, però, ci ride su e sfrutta le accuse per fare spettacolo. Del resto, lui è un comico.