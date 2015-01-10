Dieta mediterranea: panacea contro i tumori, lo rivela studio italiano

La dieta mediterranea è da sempre osannata da nutrizionisti e medici di tutto il mondo per le sue virtù. Un recente studio, condotto da un team di studiosi dell'università di Catania ha permesso di scoprire che la dieta mediterranea contrasta anche i tumori. Ebbene sì, avete capito bene.

Pare che uno stile alimentare caratterizzato dalla presenza di molti folati possa eliminare gli effetti deleteri di abitudini di vita scorrette e, in particolare, eludere l'insorgenza del cervico-carcinoma.

Lo studio è stato condotto su molte donne residenti a Catania e provincia. "I risultati dello studio ci consentiranno di individuare specifici target di popolazione per gli interventi di prevenzione, una sorta di banca di campioni biologici ben caratterizzati dal punto di vista epidemiologico al fine di effettuare nuovi passi avanti nella ricerca sui tumori femminili", dice la studiosa Antonella Agodi.

La dieta mediterranea, dunque, è l'arma vincente per mettere ko i tumori!