Scialpi e Roberto Blasi: sposi in America, nozze dopo 6 anni fidanzamento

di Redazione 06/08/2015

Scialpi, celebre cantautore che raggiunse l'apice del suo successo negli anni '80 è gay ed ha annunciato di volersi sposare in America col suo compagno e manager Roberto Blasi. Ovviamente le nozze non si svolgeranno in Italia, visto che non si possono celebrare riti civili tra persone dello stesso sesso In occasione di un'intervista a 'Chi', Scialpi ha rivelato: "A fine mese vado in America e sposo Roberto, il mio compagno da sei anni. Andiamo all'estero perché da noi non si può. Stiamo insieme da sei anni e ci amiamo. Abbiamo deciso nel corso di un viaggio in cui le condizioni erano molto estreme. In quei casi capisci se c'è o meno vera coesione. Eravamo vicini l'uno all'altro ed è scattata questa cosa e io, che sono il più esuberante, ho detto: 'Vogliamo ricordarci di questo momento?'. Stavamo guardando una laguna. Poi gli ho chiesto: 'Vogliamo unirci in matrimonio?'. E siccome il nostro è un amore come tanti altri, un amore semplice, la risposta di Roby è stata: 'Sì facciamolo'". Scialpi e Roberto Blasi sono fidanzati da 6 anni ed ora vogliono coronare il loro matrimonio con le nozze. Pare che il cantante abbia anche chiesto la benedizione delle nozze a Papa Francesco: gliela darà? "Noi avremmo voluto fare tutto in sordina. Ma ho capito che parlandone pubblicamente possiamo esporre il nostro punto di vista. E' peggio quando taci e le tue azioni vengono interpretate... L'espressione dell'amore, del tuo amore, la fai per un motivo ben preciso, perché vuoi cristallizzare un momento, vuoi storicizzare quell'attimo. E vuoi rendere partecipi di un percorso tuo anche gli altri. Quindi l'annuncio del matrimonio non mi ha generato alcuna preoccupazione, ha asserito Scialpi, che parteciperà proprio con Roberto Blasi alla nuova edizione di Pechino Express. "Io, francamente l'orgoglio omosessuale non lo leggo attraverso il coming out. C'è chi non lo ha fatto e chi come Tiziano Ferro lo ha fatto (e mi fa piacere per lui). Ognuno fa per suo conto. Io non ho la necessità di dichiarare la mia sessualità pubblicamente", ha aggiunto Scialpi riferendosi al coming-out di molti personaggi pubblici.

