Bill Cosby stuprò figlia: accusa pesante, niente David Letterman Show

E' un brutto momento per Bill Cosby, noto attore americano e protagonista della serie tv "I Robinson". L'uomo è stato ancora una volta accusato di molestie sessuali.

Ricordiamo che nel 2006 Bill Cosby patteggiò una pena. Ora, la figlia Barbara Bowman lo accusa di averla stuprata quando era adolescente. Le accuse sono veramente pesanti. Cosby ha quindi deciso di non apparire in tv. Bill, senza dare una spiegazione, ha annullato la sua partecipazione, in veste di ospite, al David Letterman Show.