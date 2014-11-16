Loading...

Miley Cyrus e Patrick Schwarzenegger: baci durante match di football americano

16/11/2014

E' nata una storia d'amore? Miley Cyrus e Patrick Schwarzenegger sono stati immortalati durante una partita di football americano mentre si scambiavano un bacio.

I rumors su una presunta liaison tra i due circolano da tempo sui vari siti e riviste di gossip ma i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito la notizia. In realtà, la conferma del flirt non è arrivata neanche adesso, ma le foto sono abbastanza eloquenti.

Patrick Schwarzenegger, lo ricordiamo, è il figlio del celebre attore ed ex governatore della California Arnold. Miley e Patrick sono stati fotografati mentre si scambiavano tenere effusioni e baci.

A quanto pare, l'ex Hanna Montana ha dimenticato Liam Hemsworth, il suo ex fidanzato.

