Uomini e Donne, Gemma Galgani criticata nuovamente da Tina Cipollari e Gianni Sperti

Le vere protagoniste dell'ultima puntata di Uomini e Donne sono state sicuramente Gemma Galgani e Barbara De Santi.

Gemma Galgani non riesce proprio a trovare il suo cavaliere e, successivamente al flop con Rolando, tenta di provare con Nicola e Giovanni. Momento no, dal punto di vista sentimentale, anche per Barbara De Santi, dopo il fallimento del rapporto con Franco Garna. Il percorso a Uomini e Donne Trono Over, per Barbara, si fa molto arduo.

Come sempre, durante la puntata di Uomini e Donne, sono nate polemiche tra le due senatrici di Canale 5. Gemma Galgani, ad esempio, è stata criticata da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il morale di Gemma, però, è stato tirato su dalla stessa Maria De Filippi, che ha fatto entrare Nicola e Giovanni, due nuovi corteggiatori.