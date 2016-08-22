Pretty Little Liars, Chi Potrebbe Essere Il Figlio O La Figlia Di Mary Drake?

Jason. A mio parere, Jason appare il più papabile. Atteggiamento strano e mai ben spiegato nel corso delle stagioni, egli sembra apparentemente fratello di sangue di Alison ma la sua avversione per la zia e le sue stranezze ce l'hanno sempre fatto apparire alquanto sospetto. Inoltre, per quale ragione Mary piange nel flashback in cui la sorella non le lascia incontrare proprio il fratello di Alison e poi rimira con nostalgia la foto del bambino? Noel. Mi sembra alquanto improbabile che possa essere lui il nuovo cattivo, fratello pazzo di Charlotte schizofrenica, nonostante tanto normale non sia. Parrebbe la scelta più ovvia visto il suo coinvolgimento nelle ultime vicende, ma l'ultima scena dell'ultimo episodio ci fa più intuire che sia la prossima vittima di A.D, probabilmente solo un personaggio scomodo, da eliminare. Wren. Il dottore sfuggente ha lasciato la scia nel telefilm. In effetti continuiamo tutti a crederlo A, A.D o qualcos'altro, tuttavia le sue strane attività con Mona e tutti i misteri che circondano la sua identità fanno in modo che sia uno dei personaggi più accreditati al ruolo di fratello psycho di Charlotte. Spencer. Cito questa teoria, seppur ridicola, a mio avviso. Spencer potrebbe anche essere figlia di Mary, vista la storia delle famiglie, ma di sicuro sarebbe inspiegabile un suo doppiogioco contro le liars. Non basterebbe certo additarla come pazza per capovolgere in questo modo anni di episodi! Paige. Personaggio abbastanza inutile e dunque papabile per il ruolo. Torna in tempi abbastanza sospetti e da sempre ha attorno a se un alone di mistero. Potrebbe essere lei la sorella pazza di Charlotte?

In una serie tv in cui gemelle e figli spuntano come funghi, sorge un nuovo mistero. Dall'ultimo episodio, infatti, i fans si stanno arrovellando su chi possa essere o meno il figlio (o la figlia) di. Parrebbe, infatti, secondo gli indizi disponibili al momento, che sia proprio questo secondo figlio indesiderato il vendicatore di Charlotte, pazzo tanto quanto la sorella e tendenzialmente come la madre. Alcune ipotesi paiono più plausibili di altre, ma vediamo nel dettaglio, tra i personaggi che ci sono familiari, chI potrebbe essere, in realtà, il fratellino di Charlotte (o la sorellina).Cosa ne pensate?