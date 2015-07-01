Loading...

Petite Meller, "Baby Love" è già una hit: dalle passerelle alla musica

di Redazione

01/07/2015

Petite Meller è una giovane e sensuale modella di origini franco-polacche che ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica. La sua canzone "Baby Love" è già una hit. La Meller si è esibita recentemente al Coca Cola Summer Festival 2015, estasiando i presenti con la sua voce puerile e celestiale. In tale occasione ha cantato proprio il brano "Baby Love", di cui è stato realizzato anche un video ambientato in Africa. "Baby Love è una canzone per le giovani donne dal cuore spezzato, uno spirito malinconico che ho ritrovato anche nei bambini che ho conosciuto a Nairobi. Baby Love è il mio modo freudiano per dire Gioia, una danza d'amore trascendentale, un canto a cappella per incanalare il piacere fuori dal dolore", ha rivelato la Meller, che farà uscire il suo primo disco il prossimo anno.
