Giosué Ruotolo Arrestato: Accusato Omicidio Trifone Ragone e Teresa Costanza

di Redazione 08/03/2016

Giosué Ruotolo e Rosaria Patrone sono stati messi in manette poiché accusati di aver ucciso, un anno fa, i fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone Giosué Ruotolo, 26enne originario di Somma Vesuviana, è accusato di duplice omicidio; la sua fidanzata, invece, di favoreggiamento in quanto gli avrebbe permesso di depistare gli inquirenti. Ruotolo è stato arrestato dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale nella caserma dove presta servizio, ovvero la Mittica della Brigata Ariete. I militari non hanno fatto altro che notificare a Ruotolo l'ordinanza del gip Alberto Rossi. Il 26enne è rimasto impassibile: ha preso i suoi indumenti e si è fatto accompagnare nel carcere di Belluno, dove oggi parlerà col suo avvocato, Roberto Rigoni Stern. Quest'anno si è detto stupito perché la misura è arrivata dopo oltre 6 mesi dall'iscrizione del suo assistito nel registro degli indagati. Il legale ha ribadito la totale estraneità ai fatti di Ruotolo. Arresti domiciliari, invece, per la 24enne Maria Rosaria Patrone. Ragone e Costanza vennero uccisi con diversi colpi di pistola davanti a una palestra di Pordenone, da loro frequentata. Dopo mesi di indagini, lo scorso 3 febbraio la Procura ha trasmesso al gip una richiesta di arresto di Ruotolo e la fidanzata, corredata da una corposa motivazione.

