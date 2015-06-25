Home Spettacoli Bobby Kristina Brown in condizioni disperate, parenti rassegnati: "Bobby è nelle mani di Dio"

di Redazione 25/06/2015

Bobby Kristina, figlia di Whitney Houston, sarebbe in condizioni disperate. La giovane è ricoverata in un centro per malati terminali ed è sottoposta solo a cure palliative. Ormai non ci sarebbe proprio più nulla da fare. I parenti di Bobby Kristina avrebbero ceduto, chiedendo ai medici di interrompere le cure per tenerla in vita. Ormai la figlia di Whitney Houston è in coma da 5 mesi. I familiari della 22enne hanno asserito nelle ultime ore: "Ringraziamo tutti per il sostegno e le preghiere, adesso Bobbi è nelle mani di Dio". Intanto è stata aperta un'inchiesta sulla vicenda. La Polizia ritiene che a ridurre in coma Bobby Kristina Brown sia stato proprio il fidanzato. Il padre di Bobby Kristina ha sempre sperato in una ripresa della figlia; ora, però, ha dovuto rassegnarsi alla dura realtà.

