Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bobby Kristina Brown in condizioni disperate, parenti rassegnati: "Bobby è nelle mani di Dio"

Redazione Avatar

di Redazione

25/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Bobby Kristina, figlia di Whitney Houston, sarebbe in condizioni disperate. La giovane è ricoverata in un centro per malati terminali ed è sottoposta solo a cure palliative. Ormai non ci sarebbe proprio più nulla da fare. I parenti di Bobby Kristina avrebbero ceduto, chiedendo ai medici di interrompere le cure per tenerla in vita. Ormai la figlia di Whitney Houston è in coma da 5 mesi. I familiari della 22enne hanno asserito nelle ultime ore: "Ringraziamo tutti per il sostegno e le preghiere, adesso Bobbi è nelle mani di Dio". Intanto è stata aperta un'inchiesta sulla vicenda. La Polizia ritiene che a ridurre in coma Bobby Kristina Brown sia stato proprio il fidanzato. Il padre di Bobby Kristina ha sempre sperato in una ripresa della figlia; ora, però, ha dovuto rassegnarsi alla dura realtà.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sara Ammar riabbraccia mamma: bimba sequestrata da padre egiziano

Articolo Successivo

Venezia, Brugnaro dice no a teoria di gender nelle scuole materne

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018