Venezia, Brugnaro dice no a teoria di gender nelle scuole materne

Redazione Avatar

di Redazione

25/06/2015

Niente teoria di gender, a Venezia, a partire dalle scuole materne. Il nuovo sindaco del capoluogo lagunare, Luigi Brugnaro, ha ordinato l'eliminazion dalle scuole materne dei volumi che si riferiscono alle teorie di gender. Brugnaro, insomma, assume un atteggiamento opposto alla precedente amministrazione che, invece, era favorevole all'insegnamento nelle scuole materne della teoria di gender, ovvero il superamento dei modelli di genere. "Ho fatto togliere tutti i libri gender dalle scuole materne, l'educazione in questo campo compete alle famiglie. Sono per la massima integrazione di tutti i bambini ma sono i genitori ad occuparsi della loro educazione", ha dichiarato il primo cittadino di Venezia.
