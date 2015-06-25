Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sara Ammar riabbraccia mamma: bimba sequestrata da padre egiziano

Redazione Avatar

di Redazione

25/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
E' terminata a lieto fine la storia che ha visto protagonista la piccola Sara Ammar, portata in Egitto, nel 2010, dal padre. "La piccola Sara Ammar e sua madre, Sandra Fardella, milanese, assistite dall'Ambasciatore d'Italia, sono finalmente arrivate questa mattina in Italia". Ad affermarlo è stato stamane Paolo Gentiloni, ministro degli Esteri, sottolineando la fausta risoluzione del caso Sara Ammar, bimba di 9 anni Sara Ammar rapita dal padre egiziano 5 anni fa. Per tutti questi anni, la madre di Sara non ha avuto notizie della figlioletta, ma le autorità italiane hanno dato il massimo per consentirle di riabbracciarla e riportarla in Italia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uber Pop, tassisti francesi in rivolta: caos a Parigi, auto Uber Courtney Love danneggiata

Articolo Successivo

Bobby Kristina Brown in condizioni disperate, parenti rassegnati: "Bobby è nelle mani di Dio"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025