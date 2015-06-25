Home Attualità Sara Ammar riabbraccia mamma: bimba sequestrata da padre egiziano

Sara Ammar riabbraccia mamma: bimba sequestrata da padre egiziano

di Redazione 25/06/2015

E' terminata a lieto fine la storia che ha visto protagonista la piccola Sara Ammar, portata in Egitto, nel 2010, dal padre. "La piccola Sara Ammar e sua madre, Sandra Fardella, milanese, assistite dall'Ambasciatore d'Italia, sono finalmente arrivate questa mattina in Italia". Ad affermarlo è stato stamane Paolo Gentiloni, ministro degli Esteri, sottolineando la fausta risoluzione del caso Sara Ammar, bimba di 9 anni Sara Ammar rapita dal padre egiziano 5 anni fa. Per tutti questi anni, la madre di Sara non ha avuto notizie della figlioletta, ma le autorità italiane hanno dato il massimo per consentirle di riabbracciarla e riportarla in Italia.

