Bobby Kristina Brown ritrovata priva di sensi dall'amico Max Lomas

Bobby Kristina Brown, la figlia di Whitney Houston, lotta ancora tra la vita e la morte in ospedale, dopo essere stata trovata senza sensi nella vasca della sua abitazione.

A trovare Bobby priva di sensi nella sua abitazione, però, non fu il marito Nick Gordon ma l'amico Max Lomas. Lo ha rivelato il legale di Gordon, sottolineando: "L'ha subito estratta dalla vasca, e ha chiamato il 911, oltre ad allertare altre persone che si trovavano in casa. Ha poi fatto quanto in suo potere per aiutare i soccorritori a rianimarla".

Whitney Houston è morta nel 2012. Il suo cadavere fu ritrovato nella vasca della camera di un prestigioso hotel. A stroncare la popstar fu un mix di droga e farmaci.