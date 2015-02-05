Dear Jack, da Amici a Sanremo: "Il mondo esplode" incluso nel nuovo disco

E' intitolato "Domani è un altro film - Seconda Parte" il nuovo disco dei Dear Jack, boyband che parteciperà alla 65esima edizione del Festival di Sanremo.

I Dear Jack si sono fatti conoscere grazie alla partecipazione al talent "Amici", classificandosi secondi. Riguardo alla breve avventura nel celebre programma condotto da Maria De Filippi, i Dear Jack non hanno avuto remore nell'affermare che speravano di vincere: "C'era molto calore attorno a noi. Ma è stata una finalissima che ci è piaciuta tanto perché sportiva e leale".

Dopo l'esperienza sanremese, Alessio Bernabei e compagni si prepareranno per un intenso tour: apriranno anche i due concerti dei Modà, a Roma e Milano, che si terranno a luglio. I Dear Jack porteranno a Sanremo "Il mondo esplode", canzone ovviamente compresa nel nuovo disco.