Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Dear Jack, da Amici a Sanremo: "Il mondo esplode" incluso nel nuovo disco

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' intitolato "Domani è un altro film - Seconda Parte" il nuovo disco dei Dear Jack, boyband che parteciperà alla 65esima edizione del Festival di Sanremo.

I Dear Jack si sono fatti conoscere grazie alla partecipazione al talent "Amici", classificandosi secondi. Riguardo alla breve avventura nel celebre programma condotto da Maria De Filippi, i Dear Jack non hanno avuto remore nell'affermare che speravano di vincere: "C'era molto calore attorno a noi. Ma è stata una finalissima che ci è piaciuta tanto perché sportiva e leale".

Dopo l'esperienza sanremese, Alessio Bernabei e compagni si prepareranno per un intenso tour: apriranno anche i due concerti dei Modà, a Roma e Milano, che si terranno a luglio. I Dear Jack porteranno a Sanremo "Il mondo esplode", canzone ovviamente compresa nel nuovo disco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

J-Ax, "Il bello di essere brutti" primo in classifica: Mengoni scalzato

Articolo Successivo

Bobby Kristina Brown ritrovata priva di sensi dall'amico Max Lomas

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016