Boom Pesticidi sulle Tavole Italiane: Frutta Maggiore Incriminata
di Redazione
01/10/2015
Boom di pesticidi sulle tavole italiane. Secondo un recente dossier di Legambiente, quasi il 50% dei cibi esaminati è risultato contaminato dai pesticidi. E' allarmanteUna o più sostanze chimiche, diverse molto dannose, contaminano dunque oltre il 40% dei prodotti agricoli e derivati che giungono sulle tavole italiane. L'anno scorso, i laboratori pubblici che hanno esaminato oltre 7000 prodotti ortofrutticoli hanno scoperto che lo 0,7% degli alimenti è irregolare. Il 18% dei campioni esaminati presentava solamente un residuo di pesticida, mentre nel 22% c'erano addirittura più rimasugli di componenti chimiche. E' proprio la frutta la più incriminata, visto che il 43,3% dei campioni esaminati presentava residui di pesticidi. I ricercatori hanno scoperto sui prodotti ortofrutticoli residui di sostanze come il Metalaxil, l'Iprodione, il Fosmet, il Captano e il Clorpirifos. Una nota positiva c'è, per fortuna: aumentano, in Italia, i terreni dove i prodotti vengono coltivati con metodo biologico. Molti agricoltori, inoltre, usano metodologie sostenibili e alternative. Nonostante ciò, il Belpaese è sempre ai primi posti sul versante dell'utilizzo di prodotti chimici nel settore agricolo, come i fitofarmaci. Quali sono i frutti che contengono più residui chimici? Uva, fragole e mele. Ricordiamo che l'uso massiccio di erbicidi fa male all'ambiente e all'uomo. I terreni, infatti, tendono a diventare sterili. E' stato, inoltre, accertato che prodotti chimici come il glifosato sono cancerosi, quindi aumentano il rischio di neoplasie. Alla luce di queste premesse, è opportuno che le autorità italiane e mondiali prestino maggiore attenzione al fenomeno del multiresiduo e ai suoi effetti devastanti. Non è un caso che nell'ultimo decennio sia aumentato il numero di casi di tumore.
Articolo Precedente
Eve Hewson, Figlia di Bono Vox, Posa in Biancheria Intima per GQ
Articolo Successivo
Gene Gnocchi Bacia Conduttrice TG 3 Puglia: "Ho Perso la Testa per Te"
Redazione