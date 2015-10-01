Home Spettacoli Eve Hewson, Figlia di Bono Vox, Posa in Biancheria Intima per GQ

di Redazione 01/10/2015

Eve Hewson, figlia del leader degli U2, Bono Vox vuole diventare una grande attrice e, ultimamente, ha posato in biancheria intima per GQ Eve ha 24 anni ed ha tutte le carte in regola per diventare una star del cinema mondiale, sebbene lei si definisca una persona normale, con un viso comune. "Ho un viso comune, piuttosto banale. Sono stupita del successo che sto avendo, perché penso sempre che le persone non mi riconoscano o si dimentichino di me", ha confessato la figlia di Bono Vox durante l'intervista rilasciata a GQ. La Hewson farà parte del cast della seconda serie di "The Knick" e sarà la protagonista del prossimo figlio di Steven Spielberg. Nella prima serie di "The Knick", serie tv diretta da Steven Soderbergh, Eve ha interpretato l'infermiera Lucy. La figlia del leader degli U2 ha interpretato molti ruoli, collaborando anche col nostro Paolo Sorrentino in "This must be the place". Soffermandosi su "The Knick", Eve dice: "'The Knick' mi piace perché non trascura la condizione delle donne in quel periodo storico. Ma dimostra anche che molte cose purtroppo non sono ancora cambiate, c'è ancora da lavorare. Lucy, ad esempio, in questa seconda stagione, inizia a capire la sua importanza come donna nella società oltre che nell'ospedale in cui lavora, e decide che nessuno si approfitterà più di lei. Prende finalmente in pugno la sua vita, è l'unico modo per sopravvivere in quell'ambiente". Alla domanda su che cosa ha ereditato dal padre, Eve risponde ironicamente: "Due cose non so fare, cantare e andare in bicicletta".

