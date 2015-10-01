Home Spettacoli Gene Gnocchi Bacia Conduttrice TG 3 Puglia: "Ho Perso la Testa per Te"

Gene Gnocchi Bacia Conduttrice TG 3 Puglia: "Ho Perso la Testa per Te"

di Redazione 01/10/2015

Gene Gnocchi ha lasciato di stucco tutti i telespettatori del TG 3 Puglia poiché, una volta arrivato in studio, ha detto alla conduttrice "Ho perso la testa per te" e l'ha baciata. Tutto è avvenuto in diretta L'ospitata di Gene Gnocchi al TG 3 Puglia, quindi, si è trasformata in un siparietto buffo. Il comico era stato invitato in studio per presentare "Cose che mi sono capitate", il suo monologo sardonico rappresentato al Palace Cafè. A un certo punto, Gene si è alzato ed ha baciato sulla bocca la presentatrice Maria Grazia Lombardi. "Sentendoti leggere il telegiornale ho perso completamente la testa per te. Ti devo baciare assolutamente perché sei meravigliosa", ha affermato Gnocchi prima di prendere il volto della Lombardi con le mani e baciarla sulla bocca. La conduttrice ha cercato di mantenere la calma, seppur sconvolta per il gesto del comico, asserendo: "La conduttrice potrebbe morire di imbarazzo in diretta. Ricorderò questo momento per tutta la vita". Al termine dell'intervento, la Lombardi ha salutato Gene Gnocchi. Quest'ultimo, sempre ironizzando, ha dichiarato: "Io mi fermo in Puglia". La conduttrice ha replicato: "Per me?". Gene, allora, ha detto: "Per te, sì". La presentatrice del TG 3 Puglia, nonostante la parentesi divertente e imbarazzante, è riuscita a concludere il telegiornale in modo impeccabile. Gene Gnocchi è in scena al Palace Cafè, a Bari, con "Cose che mi sono capitate", un show connotato dalla narrazione in chiave ironica di problematiche quotidiane ed episodi strani. Lo spettacolo inizia sempre alle 21.30. Ovviamente la prenotazione è obbligatoria. Gene fa ridere anche la Puglia!

