Alcolici nemici del girovita: calorie vanno indicate sulle bottiglie

Pochi sanno che bere alcolici è nocivo per il girovita. In sostanza, gli alcolici contengono molte calorie. E' bene, dunque, che coloro che bevono alcolici siano al corrente del 'quantum' calorico contenuto nelle bevande. Insomma, così come avviene per i cibi, anche sugli alcolici dovrebbero essere apposte etichette indicanti le calorie.

La studiosa inglese Fiona Sim ha affermato: "Dovrebbe obbligare i menù dei ristoranti ed i produttori a rendere esplicito il contenuto energetico, oltre a quello alcolico... La maggior parte delle donne non si rende conto che due bicchieri di vino grandi, che contengono 370 calorie, comprendono quasi un quinto del loro apporto energetico giornaliero raccomandato, oltre a superare il limite giornaliero raccomandato di unità di alcol".

L'Irlanda potrebbe essere il primo Paese ad introdurre le etichette indicanti il quantitativo calorico sulle bottiglie di alcolici. Secondo voi, è bene apporre tali etichette sugli alcolici?