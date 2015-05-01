Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Alcolici nemici del girovita: calorie vanno indicate sulle bottiglie

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Pochi sanno che bere alcolici è nocivo per il girovita. In sostanza, gli alcolici contengono molte calorie. E' bene, dunque, che coloro che bevono alcolici siano al corrente del 'quantum' calorico contenuto nelle bevande. Insomma, così come avviene per i cibi, anche sugli alcolici dovrebbero essere apposte etichette indicanti le calorie.

La studiosa inglese Fiona Sim ha affermato: "Dovrebbe obbligare i menù dei ristoranti ed i produttori a rendere esplicito il contenuto energetico, oltre a quello alcolico... La maggior parte delle donne non si rende conto che due bicchieri di vino grandi, che contengono 370 calorie, comprendono quasi un quinto del loro apporto energetico giornaliero raccomandato, oltre a superare il limite giornaliero raccomandato di unità di alcol".

L'Irlanda potrebbe essere il primo Paese ad introdurre le etichette indicanti il quantitativo calorico sulle bottiglie di alcolici. Secondo voi, è bene apporre tali etichette sugli alcolici?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Britney Spears cade a Las Vegas: rinviate due tappe "Piece of me"

Articolo Successivo

"Youth - La Giovinezza", Paolo Sorrentino propone nuovo capolavoro: dal 21 maggio al cinema

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022