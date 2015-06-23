Britney Spears e Charlie Ebersol si lasciano dopo 8 mesi di fidanzamento
di Redazione
23/06/2015
Le storie d'amore delle celebrità, si sa, durano spesso poco, molto poco. Lo sa bene Britney Spears che, dopo soli 8 mesi di fidanzamento, ha lasciato Charlie Ebersol. La notizia della rottura tra Britney e Charlie è stata riportata dal magazine US Weekly. A comprovare la fine della storia d'amore tra i due è l'atteggiamento della Spears, che ha subito rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraggono assieme ad Ebersol. La fine della storia d'amore tra la Spears ed Ebersol ha lasciato di stucco molte persone, perché i due, tempo fa, avevano dichiarato che avrebbero voluto sposarsi. Strano, no?
Articolo Precedente
Carlo Conti presenterà edizione 2016 Festival di Sanremo
Articolo Successivo
Magali Noel si è spenta: interpretò Gradisca in "Amarcord"
Redazione