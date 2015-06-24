Loading...

Carlo Conti presenterà edizione 2016 Festival di Sanremo

24/06/2015

Il direttore di Rai Uno, Giancarlo Leone, ha reso noto ieri, a Milano, che Carlo Conti sarà il conduttore dell'edizione 2016 del Festival di Sanremo. Non solo, il presentatore toscano sarà direttore artistico della famosa kermesse canora fino al 2017. "Carlo Conti farà un triennio come direttore artistico del Festival di Sanremo e condurrà certamente l'edizione del 2016", ha asserito Leone, ricordando che quando diede incarico a Conti di condurre il Festival gli chiese di pensare a un progetto a lungo termine. Nelle ultime ore, Carlo Conti ha affermato: "Ci sarà il Sanremo giovani che una sua serata per capire come si arriva a selezionare gli 8 giovani cantanti che parteciperanno al Festival". Insomma, il prossimo anno rivedremo Conti sul palco dell'Ariston.
