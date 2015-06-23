Loading...

Magali Noel si è spenta: interpretò Gradisca in "Amarcord"

23/06/2015

Magali Noel, celebre attrice 84enne, è morta nella casa di riposo di Chateneuf-Grasse, nelle Alpi marittime. L'attrice diventò celebre anche grazie alla partecipazione in "Amarcord", capolavoro diretto da Federico Fellini. Interpretava Gradisca. Magali, classe 1931, nacque in Turchia da genitori francesi. Esordì nel mondo del cabaret a soli 16 anni. Il debutto sul grande schermo, invece, avvenne nel 1955: recitò in "Du rififi chez les hommes", pellicola diretta da Jules Dassin. In Italia Magali lavorò non solo con Federico Fellini ma anche con 'mostri sacri' del cinema come Totò.  
