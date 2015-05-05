Loading...

Britney Spears lancia "Pretty Girls" con Uber: Suv scorrazza a Los Angeles

05/05/2015

Ha colpito molte persone la decisione di Britney Spears di lanciare il suo nuovo singolo, "Pretty Girls", mediante Uber, celebre servizio che consente di noleggiare un'auto con conducente. Britney intona il brano insieme alla rapper Iggy Azalea.

Ecco il tweet con cui la Spears ha reso noto il lancio di "Pretty Girls": "Ciao a tutti, sono felice di presentare l'anteprima del mio nuovo singolo Pretty Girls grazie all'aiuto di Uber. Quelli di voi che si trovano a Los Angeles possono prenotare una corsa su un Suv speciale e ascoltarlo per primi". Uber, infatti, ha messo a disposizione un Suv, a Los Angeles, per ascoltare la nuova canzone dell'artista americana.

Tantissimi fan di Britney hanno subito noleggiato il Suv per ascoltare il brano ed immortalare lo splendido momento.

