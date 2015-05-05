Detergenti e sputi nel cibo delle coinquiline, studentessa 22enne arrestata

La convivenza forzata con persone sconosciute, nella stessa casa, non è per niente facile, come ben sapranno molti studenti fuori sede, ma in pochi a dir il vero, si aspetterebbero di trovare una coinquilina come Hayley King, una studentessa di 22 anni della University of South Carolina, capace di arrivare a sputare e addirittura di spruzzare detergente per vetri nei pasti delle colleghe di università!

Questo infatti quanto la ragazza si divertiva a fare ai danni delle compagne di stanza, con le quali i rapporti erano già deteriorati, tanto che dopo ripetuti diverbi, le altre ragazze avevano deciso di chiederle di andarsene; ma Hayley per tutta risposta aveva assunto un comportamento ancor più litigioso, che aveva allarmato le ragazze, che avevano deciso di nascondere una telecamera in casa per filmare la 22enne quando era sola.

Così, dopo aver visionato le immagini l'incredibile scoperta, che ha portato alla denuncia della ragazza, che è stata arrestata e rilasciata su cauzione ed ora, dovrà affrontare un processo.

Michela Galli