Tori Spelling incinta del marito Dean McDermott, per la 5° volta?

di Redazione 05/05/2015

Le ultime voci del gossip, l'avevano lasciata in ospedale, ove si era recata dopo essersi ustionata, a causa di una caduta sul barbecue in giardino; ma oggi, ripresasi dallo 'shock' del fatto, e passati i brutti periodi depressivi, Tori Spelling sembra essere pronta ad allargare nuovamente la famiglia! Secondo infatti la rivista “Ok! Magazine”, la 41enne Tori Spelling, aspetterebbe il 5° pargolo dal marito Dean McDermott, traditore seriale ormai perdonato: “Non hanno deciso a tavolino di avere un altro figlio ... all’inizio è stato uno shock” quindi precisa “Tori ora al primo trimestre di gravidanza ed è davvero emozionata all’idea” e i dettagli “Inizialmente era nervosa al pensiero di dirlo a Dean, ma anche felice di essere nuovamente incinta” e quanto ai problemi di coppia “Hanno attraversato momenti molto difficili, nessuno credeva che ce l’avrebbero fatta, invece hanno dimostrato a tutti che si sbagliavano”. E difatti con “True Tori” si è assistito ai lunghi e difficili momenti di crisi della coppia, sposata dal 2006 e genitori già di 4 pargoli; per ora comunque non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Tori o del marito, per cui, non resta che attendere! Michela Galli

