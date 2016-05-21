Buffon e D'Amico sposi in estate, dopo gli Europei

"Devo dire che ho un figlio talmente buono e dolce che non posso dire di non essere stata fortunata. Adesso però lo lascerò a casa con la nonna, niente camerino".

"La speranza che il tempo potesse far calare la curiosità viene ancora una volta frustrata da quanto pubblicato. Ci vediamo costretti a rivolgere una formale diffida dal reiterare in qualsiasi forma certi contenuti diffamatori".

"Sono più reattivo ora? Sarà la cura D'Amico".

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico:in vista? Sembra proprio di sì. La D'Amico ha parlato dello splendido periodo che sta vivendo assieme a Buffon nel corso di un'intervista a 'Diva e Donna'. Il 'portierone' della Juventus sarà impegnato anche in estate, in quanto portiere della Nazionale durante gli Europei. La D'Amico tornerà a lavorare proprio in occasione degli Europei e commenterà le prodezze del suo compagno. Ilaria si è presa una pausa di 7 mesi dal lavoro a causa della maternità. Dopo la relazione fallimentare con Alena Seredova, da cui ha divorziato, Buffon sarebbe pronto ad impalmare anche Ilaria D'Amico, che l'ha reso padre ancora una volta; recentemente infatti è nato Leopoldo Mattia. Pare che il portiere della Juve e della Nazionale abbia regalato alla conduttrice un anello di fidanzamento. E' probabile che questa sia l'ultima estate da single per Gigi Buffon. Chissà? La D'Amico ha rivelato durante l'intervista a 'Diva e Donna':La storia d'amore tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico nacque quando il portiere era ancora sposato con laUn amore forte che ha superato tutto e tutti. Alla fine Gigi e Ilaria si sono messi insieme ed hanno avuto un figlio. Adesso, per coronare il loro amore, mancano solo le nozze. Secondo i bene informati, Buffon e la D'Amico stanno aspettando il divorzio dalla Seredova. Il calciatore e la sua ex infatti si sarebbero accordati, anche relativamente all'affidamento della prole; insomma, le acque tra Gigi e Alena si sono calmate. Ovviamente, l'eventuale matrimonio tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon verrà celebrato in estate ma dopo gli Europei in Francia. Gigi darà il massimo per far vincere l'Italia e quindi arrivare alle nozze ancor più felice. Tutti recentemente sono rimasti colpiti da quello splendido anello sull'anulare sinistro della giornalista Sky, chiaro segno delle prossime nozze con Buffon. La foto che ritrae Ilaria con lo splendido anello è stata pubblicata da Novella 2000. Uno splendido anello di diamante regalato da Gigi alla sua amata proprio quando la Juventus ha vinto il suo quinto scudetto di seguito. Un periodo bellissimo per il portiere della Juve che, ora, spera di fare grandi cose in occasione degli Europei in Francia; poi (forse) le nozze. La coppia Buffon-D'Amico ha recentemente incaricato i suoi legali di tutelare la suasoprattutto quella dei figli. Il calciatore e la conduttrice Sky hanno reso noto mediante i loro avvocati:I vicini di casa di Gigi e Ilaria, tempo fa, si erano lamentati per i loro rumori insopportabili durante i momenti di 'passione'. Insomma, la D'Amico e Buffon sarebbero due amanti focosi. Il portiere della Juventus, a quanto pare, sarebbe l'uomo che vorrebbero tutte le donne, sempre pronto sotto le lenzuola. Chissà? Dovremmo chiederlo ad Alena Seredova per averne conferma. Intanto la ex di Buffon sta cercando di farsi una nuova vita assieme al ricco manager: Diva e Donna ha pubblicato diverse foto che li ritraggono insieme, complici, con i figli di lei. Il portiere della Juve, 38 anni, è in piena forma: è tonico e reattivo. Anche per questo la Juventus è riuscita a conquistare il quinto scudetto di seguito. Ma come fa Gigi a mantenersi in forma? Durante un'intervista a Sky, lo sportivo ha risposto così: