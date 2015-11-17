Home Home Caivano, Palazzo degli Orrori: Bimba Violentata dai Genitori

di Redazione 17/11/2015

Un uomo e una donna sono stati arrestati, nelle ultime ore, a Caivano (Napoli) con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della loro figlioletta di soli 3 anni La vicenda nauseante è stata scoperta durante le indagini relative a un'altro agghiacciante episodio, quello di una bimba di 6 anni caduta da uno stabile del "Parco Verde" di Caivano. Le indagini comunque vanno avanti autonomamente, visto che i casi non sarebbero collegati. I carabinieri di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip e, nelle ultime ore, hanno portato in carcere il padre della bimba. La madre di quest'ultima, invece, è agli arresti domiciliari. Secondo la Procura, l'uomo violentava la piccola dinanzi alla madre. Quest'ultima non ha mai fatto nulla per evitare le violenze. E' rimasta inerte. Nessuna denuncia, nessuna rivelazione ad amici e parenti. Niente di niente. La bimba, però, sentiva dolore e piangeva spesso. E' stato inevitabilmente leso il suo equilibrio psico-fisico. Gli inquirenti non escludono che la bambina di 6 anni caduta dallo stesso edificio possa essere stata vittima di violenze. Potremmo definirlo, quello di Caivano, il palazzo degli orrori, visto che, qualche mese fa, è stata messa in manette un'altra coppia di genitori che stupravano la figlia dodicenne.

