Incidente Ilva, Operaio Schiacciato da Tubo: Sindacati Protestano

Incidente Ilva, Operaio Schiacciato da Tubo: Sindacati Protestano

di Redazione 17/11/2015

Dramma all'Ilva di Taranto. Un tubo ha travolto un operaio, che è morto sul colpo. La vittima, dipendente di una ditta appaltatrice, aveva 45 anni e si chiamava Cosimo Martucci Non si conoscono ancora le cause della tragedia. Si sa solo che Cosimo si trovava con alcuni suoi colleghi nella zona di agglomerazione dello stabilimento tarantino. Un tubo ha improvvisamente investito Martucci, che viveva a Massafra. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda. I colleghi si sono messi a disposizione degli inquirenti ed hanno già risposto a diverse domande. Perché ancora si deve morire nei luoghi di lavoro? Ce lo domandiamo noi e tante altre persone come gli appartenenti ai sindacati dell'Ilva e delle aziende appaltatrici, che oggi alle 11 inizieranno a contestare le pessime condizioni in cui gli operai sono costretti a lavorare. L'Ilva ha reso noto che il drammatico incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico dei tubi da un autotreno. Il nostro cordoglio è tutto per i parenti e gli amici di Cosimo Martucci, ennesima vittima del lavoro.

