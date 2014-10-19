Miss Nazi, curioso concorso di bellezza in Russia: vince chi è più nazista

Nel mondo, come sapete, ci sono tantissimi concorsi di bellezza ma quello inaugurato da poco in Russia e Ucraina è veramente curioso, anzi stupisce non poco. Su 'VKontakte', il più celebre social network russo, gli utenti possono votare Miss Ostland 2014.

Le partecipanti al suddetto concorso di bellezza, però, non devono essere solamente belle ma avere anche requisiti decisamente particolari: in primis devono essere naziste e far parte del gruppo "Adolf Hitler" su VKontakte.

Una delle ragazze che aspira a diventare Miss Ostland 2014, Katya Shkredova, si è letteralmente invaghita del Fuhrer. Voi che ne pensate? Alla luce di tutto ciò, non si può certamente affermare che l'antisemitismo sia acqua passata.