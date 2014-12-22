Loading...

Blog Uomini e Donne

Ebola, medico malato sta meglio: bollettino parla di 'convalescenza'

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2014

TITOLO

Migliorano le condizioni del medico italiano affetto dal temibile virus Ebola. Nelle ultime settimane, il sanitario è stato sottoposto a terapia intensiva. Oggi il bollettino medico ha parlato di 'convalescenza', quindi il medico guarirà presto.

Riportiamo il contenuto del bollettino medico: "Le condizioni cliniche del medico italiano di Emergency colpito da Ebola sono buone. Il paziente ha iniziato il periodo di convalescenza in regime di isolamento ospedaliero".

Gino Strada, 'padre' di Emergency ha detto che il medico colpito dall'Ebola è un vero esempio di abnegazione e filantropia: aveva abbandonato il suo mestiere di infettivologo per fare il volontariato in Sierra Leone ha abbandonato il suo posto da infettivologo.

Ricordiamo che è stato inserito nella recente legge di stabilità un emendamento che rende più spedito l'iter per la partenza dei medici nelle aree dove l'Ebola sta dilagando ed uccidendo.

