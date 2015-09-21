Home Musica Campovolo 2015: Concerto Ligabue Perfetto, 150mila Fan in Delirio

di Redazione 21/09/2015

Come previsto, il concerto di Ligabue a Campovolo è stato perfetto. L'artista di Correggio ha regalato una performance unica ai suoi fan per festeggiare i 25 anni di carriera 150mila fan sono accorsi a Campovolo per assistere a un concerto unico, che resterà nella storia. Mai nessun artista italiano è stato in grado di radunare così tanti fan in un'unica serata. Ligabue ci è riuscito, complice il suo talento e la sua poliedricità. L'artista ha cantato per oltre 3 ore sia i nuovi brani che i vecchi successi con la band originaria. Ecco allora che i fan si sono elettrizzati sulle note di "Balliamo sul mondo", "Bar Mario", "Non è tempo per noi" e tante altre splendide ballate. Soffermandosi sul suo primo disco, prima di iniziare a cantare, Ligabue ha asserito: "Il mio primo album fu rifiutato da tutte le case discografiche. Fu pagato da Angelo Carrara, nessuna casa discografica lo volle pubblicare, e fortunatamente a un secondo giro qualcuno cambiò idea". Tra i brani intonati non poteva mancare "Buon Compleanno Elvis", così come "Certe Notti" e "Piccola stella senza cielo". Una serata memorabile a Campovolo: c'erano sia fan coi capelli brizzolati, proprio come il Liga, che ragazzetti non ancora nati quando quell'artista di Correggio iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica italiana. Erano gli anni '80. Ligabue ha terminato la sua lunghissima performance live a Campovolo con i brani contenuti in "Giro del mondo", eseguiti con i nuovi 'compagni di viaggio'. Grande concerto e grande Liga! Artisti veri e talentuosi come lui ce ne sono veramente pochi.

