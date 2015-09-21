Home Musica LOREDANA BERTE' FESTEGGIA COMPLEANNO: DA "SEI BELLISSIMA" AD "AMICI"

di Redazione 21/09/2015

Ieri, 20 settembre 2015, Loredana Bertè ha festeggiato il suo compleanno. Una giornata importante e felice per la celebre cantautrice italiana, spesso venuta alla ribalta per la sua condotta non proprio 'dentro le righe' Sebbene a molti possa apparire egocentrica e, a volte, un po' kitsch, Loredana è una persona vera che ama provocare. La vita non è stata tutta rose e fiori per l'artista, che ha dovuto anche superare anche il lutto della morte della sorella, Mia Martini, cantautrice dotata di una voce unica. Oggi come ieri Loredana continua ad essere apprezzata da tantissimi fan. Loredana Bertè è originaria della Calabria ma si trasferì a Roma nel 1975 assieme alla sorella Domenica (Mia Martini), conoscendo Renato Fiacchini (ossia Renato Zero). Numerose le canzoni di Loredana diventate dei veri tormentoni, come "Volevi un amore grande", "Sei bellissima", "E la luna bussò" e "Non sono una signora". Grazie a quest'ultima canzone, la Bertè vinse il Festivalbar nel 1982. La morte di Mia Martini addolorò molto Loredana. L'artista ha dedicato alla sorella morta brani come "Zona Venerdì" e "Mufida". Nonostante gli alti e i bassi, i supporter non hanno mai lasciato sola Loredana, continuando ad incoraggiarla. Ricordiamo che Maria De Filippi ha chiesto alla Bertè di far parte della giuria di Amici 2015. Richiesta accettata. La presenza di Loredana nel celebre talent targato Mediaset ha decisamente contribuito ad aumentare l'audience. Ennesima mossa giusta della De Filippi.

