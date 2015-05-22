Roma, autobus Atac si schianta contro albero: 10 feriti

Un autobus dell'Atac è andato a finire contro un albero, stamane, a Roma. L'incidente è avvenuto precisamente in via Bruno Rizzieri, zona Cinecittà Est.

Non si conosce il motivo per cui il mezzo è uscito fuori strada, finendo contro l'albero. Nell'incidente sono rimaste ferite 10 persone, tra cui lo stesso autista. L'impatto tra il bus Atac della linea 559 e l'albero è avvenuto verso le 7.30. Immediato l'intervento sul posto del personale del 118 e delle forze dell'ordine. L'episodio ha provocato la paralisi del traffico veicolare in zona. L'albero contro cui si è schiantato l'autobus dovrà essere messo in sicurezza, visto che è vacillante.