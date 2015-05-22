Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, autobus Atac si schianta contro albero: 10 feriti

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un autobus dell'Atac è andato a finire contro un albero, stamane, a Roma. L'incidente è avvenuto precisamente in via Bruno Rizzieri, zona Cinecittà Est.

Non si conosce il motivo per cui il mezzo è uscito fuori strada, finendo contro l'albero. Nell'incidente sono rimaste ferite 10 persone, tra cui lo stesso autista. L'impatto tra il bus Atac della linea 559 e l'albero è avvenuto verso le 7.30. Immediato l'intervento sul posto del personale del 118 e delle forze dell'ordine. L'episodio ha provocato la paralisi del traffico veicolare in zona. L'albero contro cui si è schiantato l'autobus dovrà essere messo in sicurezza, visto che è vacillante.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rolling Stones: concerto a sorpresa a Los Angeles, biglietti a 5 dollari

Articolo Successivo

Carlo Ancelotti tentato dal Milan: Berlusconi gli telefona

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016