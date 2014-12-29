Gmail bloccato dalle autorità cinesi: Cina boicotta ancora Google

La Cina e gli Usa ancora una volta sono al centro di una disputa, sebbene di stampo informatico. Pare che la Cina abbia interdetto l'accesso a Gmail (servizio di posta elettronica di Big G) da tre giorni.

La notizia è stata diffusa da diversi media e avallata da una pagina del celebre motore di ricerca che mostra in real time il traffico diretto ai suoi prodotti e servizi.

Ricordiamo che la maggior parte dei servizi di Google sono bloccati da anni in Cina per screzi tra il colosso americano e le autorità cinesi relativi alle libertà sul web. Chissà se gli internauti cinesi potranno nuovamente usufruire di Gmail?