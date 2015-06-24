Loading...

007 americani hanno spiato ultimi 3 presidenti francesi, rivelazione di Liberation

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2015

La Nsa, agenzia per la sicurezza nazionale americana, ha rivelato che gli agenti segreti statunitensi avrebbero sorvegliato gli ultimi 3 presidenti francesi, ma anche ministri, diplomatici e deputati. La notizia è stata riportata dal tabloid transalpino Liberation. Spiati dagli 007, dal 2006 al 2012, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e Francois Hollande. Gli Usa negano che quest'ultimo sia finito nel mirino degli agenti segreti. Sembra proprio, insomma, che gli Usa abbiano spiato i loro alleati, tra cui la Francia. Gli 007 si sarebbero impossessati dei numeri dei cellulari per effettuare intercettazioni e scoprire molte informazioni. Ned Price, portavoce del Consiglio di sicurezza americano, ha dichiarato: "Noi non stiamo intercettando le comunicazioni del presidente Hollande né mai lo faremo". Sarà vero?
